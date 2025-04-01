BIST 9.659
DOLAR 37,92
EURO 41,04
ALTIN 3.813,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkisinde, İsmail Savaş (61) idaresindeki 52 DM 099 plakalı otomobil ile Cemil Keskin (70) yönetimindeki 78 AT 751 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Cemil Keskin ile aynı otomobilde bulunan Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti.

Diğer sürücüyle otomobillerde bulunan Gülizar Keskin (70), Muharrem Yıldırım (54) ve Neşe Savaş (60) yaralandı.

Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Volkan Konak'a veda! Cenaze töreninde Selma Konak kahroldu: Bunu bana nasıl yaptın Volkan
Foto Galeri Volkan Konak'a veda! Cenaze töreninde Selma Konak kahroldu: Bunu bana nasıl yaptın Volkan Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç 'cezaevinde işkence' iddialarını yalanladı
Bakan Tunç 'cezaevinde işkence' iddialarını yalanladı
Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Çorum'da kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı hakkında inceleme başlatıldı
Çorum'da kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı hakkında inceleme başlatıldı
Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcu geri döndü
Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcu geri döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Gazze’de can kaybı 50 bin 399’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 50 bin 399’a yükseldi
Boykot çağrısına destek vermişti! İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi
Boykot çağrısına destek vermişti! İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi
ABD Yemen'e 22 hava saldırısı düzenledi
ABD Yemen'e 22 hava saldırısı düzenledi
Gümrük muhafaza ekipleri üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucuya el koydu
Gümrük muhafaza ekipleri üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucuya el koydu
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi