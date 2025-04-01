Karaman FK'dan 1 Nisan şakası: Ronaldo transfer edildi

TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, 1 Nisan şakası olarak Cristiano Ronaldo’yu transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, yıldız futbolcunun 7+0 günlük sözleşme imzaladığını ve 70 numaralı formayla sahaya çıkacağını belirtti. Esprili paylaşım, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Karaman FK, 1 Nisan nedeniyle Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını esprili bir paylaşımla duyurdu.

Kulüpten Ronaldo ile ilgili yapılan paylaşım şöyle:

''Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti.''