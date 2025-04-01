BIST 9.659
DOLAR 37,91
EURO 41,01
ALTIN 3.786,93
HABER /  SPOR

Karaman FK'dan 1 Nisan şakası: Ronaldo transfer edildi

Karaman FK'dan 1 Nisan şakası: Ronaldo transfer edildi

TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, 1 Nisan şakası olarak Cristiano Ronaldo’yu transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, yıldız futbolcunun 7+0 günlük sözleşme imzaladığını ve 70 numaralı formayla sahaya çıkacağını belirtti. Esprili paylaşım, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

Abone ol

TFF 2. Lig ekiplerinden Karaman FK, 1 Nisan nedeniyle Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını esprili bir paylaşımla duyurdu.

Kulüpten Ronaldo ile ilgili yapılan paylaşım şöyle:

''Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti.''

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de sağanak hayatı felç etti
İzmir’de sağanak hayatı felç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un babası hayatını kaybetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un babası hayatını kaybetti
Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bakan Tunç 'cezaevinde işkence' iddialarını yalanladı
Bakan Tunç 'cezaevinde işkence' iddialarını yalanladı
Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Çorum'da kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı hakkında inceleme başlatıldı
Çorum'da kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı hakkında inceleme başlatıldı
Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcu geri döndü
Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız futbolcu geri döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı