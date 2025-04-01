Trabzonspor U19'dan tarihi rekor: Papara Park'ta tribünler doldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile karşılaşan Trabzonspor U19, Papara Park’ta 41 bin taraftara oynayarak genç takım maçlarında en fazla seyirci çeken kulüp oldu. Bordo-mavililer, daha önce en çok izlenen 10. maç olan Atalanta mücadelesinin ardından, bu kez rekor kırmak için organizasyon düzenledi.

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UEFA Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı.

TRABZON'DA REKOR KIRILDI

Bordo Mavililer, bir genç takım maçında en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım oldu. Papara Park'ın 41 binlik kapasitesinin tamamı doldu.

Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı. 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçını geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.