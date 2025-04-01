Trabzonspor U19'dan tarihi rekor: Papara Park'ta tribünler doldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile karşılaşan Trabzonspor U19, Papara Park’ta 41 bin taraftara oynayarak genç takım maçlarında en fazla seyirci çeken kulüp oldu. Bordo-mavililer, daha önce en çok izlenen 10. maç olan Atalanta mücadelesinin ardından, bu kez rekor kırmak için organizasyon düzenledi.Abone ol
UEFA Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı.
TRABZON'DA REKOR KIRILDI
Bordo Mavililer, bir genç takım maçında en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım oldu. Papara Park'ın 41 binlik kapasitesinin tamamı doldu.
Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı. 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçını geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.
𝐓𝐀𝐑𝐢𝐇𝐢 𝐌𝐀𝐂̧𝐓𝐀 𝐓𝐀𝐑𝐢𝐇𝐢 𝐑𝐄𝐊𝐎𝐑!— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 1, 2025
40.368 taraftarımızla UEFA Gençlik Ligi'nde rekor kırıyoruz!
Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! #UEFAYouthLeague pic.twitter.com/R8NPU5uyHi