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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un babası hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un babası hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.

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Abdulkadir Yurdakul'un bir süredir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Yurdakul'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Abdulkadir Yurdakul'un vefatına ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkan Yardımcımız, 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

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