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Boykot çağrısına destek vermişti! İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

Boykot çağrısına destek vermişti! İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özel'in boykot çağrısını desteklediği paylaşımın ardından harekete geçildi. Bir avukatın, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine başvurduğu bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Bu süreçte mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden aktaran İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçidi.

"Boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs"

Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında yer alan bir paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum. Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür. Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz. Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar. Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum." ifadeleri yer almıştı.

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