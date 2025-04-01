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İkinci el araç ve konut ilanlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç ve konut ilanlarında yeni dönem başlıyor

Hem emlak hem de araç ilanları için getirilen elektronik ilan doğrulama sistemi bugün itibarıyla uygulanmaya başlıyor.

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Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sistemini şubat ayında devreye almıştı.

Düzenleme ile galericilere ilan açabilmeleri için yetki belgesi zorunluluğu getirilmiş, yetki belgelerini alabilmeleri için de 1 Nisan tarihine kadar yani iki aylık süre tanınmıştı.

İKİ AYLIK TANINAN SÜRE SONA ERDİ

İki aylık geçiş süreci sona erdi. Araç ilanlarında yeni dönem başlıyor.

Galericiler için yetki belgesi zorunluluğu, nisan ayıyla birlikte sadece 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları için başlayacak.

Tüm taşıt ilanları için zorunluluk ise 2 Haziran itibarıyla geçerli olacak.

İLAN SİTELERİ ÜZERİNDEN SATIŞ OLMAYACAK

Yetki belgesi, aracını kendisi satmak isteyenler için gerekmiyor. Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları da aracın satışını yapabilecek. Bunlar dışında başka biri, aracı ilan siteleri üzerinden satamayacak.

Elektronik ilan doğrulama sistemi, sadece araç değil emlak ilanları için de yürürlüğe girmişti.

Kiralık ilanları için 1 Ocak'ta zorunlu hale gelen sistem 7 Nisan itibarıyla satılık ilanları için de geçerli olacak. Bu tarihten itibaren yalnızca mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler, satılık ilanı girebilecek.

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