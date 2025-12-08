Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kartı dönemi başıyor, 12 aya kadar taksit seçeneği...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılında da yüksek talep ivmesini sürdürüyor. Sadece 11 ayda toplam satışlar 1 milyon 176 bin 780 adede çıkarken, hem bayiler hem de tüketiciler mevcut finansman seçeneklerini sonuna kadar zorlamak zorunda kalıyor. Kredi kanallarındaki zayıflık ve 2 milyon TL üzeri taşıt kredisi kullanılamaması, tüketiciyi alternatif finansman modeline, yani kredi kartıyla alıma yönlendiriyor. Bugün satılan birçok sıfır araç 2 milyon TL barajının üstünde olduğu için, kredi limitinin en az 3,5 milyon TL’ye çıkarılması talebi öne çıkıyor.