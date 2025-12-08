Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kartı dönemi başıyor, 12 aya kadar taksit seçeneği...
Araç sahibi olmak isteyenlerin karşılaştığı taşıt kredisindeki erişim güçlüğü ve yüksek faizler dolayısıyla tüketiciler sıfır otomobili kredi yerine kredi kartıyla almaya yönelmeye başladı. Bununla beraber otomobil markalarının kredi kartına uygun taksitlendirme seçenekleri belirlenmeye başladı.
Türkiye’de araç finansmanında uzun süredir pek yaygın olmayan bir yöntemin son dönemdeki büyümesi, herkesin dikkatini çekiyor. Bankalardaki kredi koşullarının sıkılaşmasıyla son zamanlarda birçok tüketici, satın almak istediği sıfır kilometre otomobili krediyle değil, kredi kartı ile satın almaya başladı. Bu sayede kredi yerine kart, faiz yerine komisyon, rehin yerine ise tam mülkiyet öne çıkıyor. Bu eğilim, rekor seviyeye ulaşan satışların arkasındaki en önemli yeni unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılında da yüksek talep ivmesini sürdürüyor. Sadece 11 ayda toplam satışlar 1 milyon 176 bin 780 adede çıkarken, hem bayiler hem de tüketiciler mevcut finansman seçeneklerini sonuna kadar zorlamak zorunda kalıyor. Kredi kanallarındaki zayıflık ve 2 milyon TL üzeri taşıt kredisi kullanılamaması, tüketiciyi alternatif finansman modeline, yani kredi kartıyla alıma yönlendiriyor. Bugün satılan birçok sıfır araç 2 milyon TL barajının üstünde olduğu için, kredi limitinin en az 3,5 milyon TL’ye çıkarılması talebi öne çıkıyor.
KREDİ KANALINDA DARALMA FİNANSMANI DEĞİŞTİRİYOR
Orta ve üst sınıf otomobillerde kredi kullanımı neredeyse tamamen devre dışı kalmış durumda. Bayilerde nakit akışı yeniden kritik hale gelirken, alternatif ödeme yöntemleri daha da yaygınlaşıyor. Tüketicilerin döviz veya altın bozdurarak ödeme yapması, yakın çevreden borçlanması ya da yüksek tutarlı kredi kartı çekimi gerçekleştirmesi artık sık karşılaşılan finansman yöntemleri arasında.
KREDİDE MALİYET DE PSİKOLOJİ DE CAYDIRIYOR
Bankalarda taşıt kredilerinin aylık faiz oranı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bulunuyor. 2 milyon TL altındaki araçlarda kredi kullanılabilse bile, kredi çekildiğinde araç üzerine rehin konulması, geri ödeme tutarlarının başlangıç fiyatının çok üzerine çıkması ve satış/takas sırasında rehin kaldırma masrafı gibi nedenler tüketiciyi bu kanaldan uzaklaştırıyor. Bu nedenle kredi, hem maliyet hem de psikolojik açıdan külfetli bir seçenek olarak görülüyor.