Hakan Fidan Fransa’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Fransa temaslarında, ticaret ve yatırımın artırılmasından savunma sanayii iş birliğine, terörle mücadeleden AB sürecine kadar birçok başlık gündeme gelecek. Türkiye’nin bölgesel güvenlikteki rolü ve dış politika öncelikleri Paris’e açık şekilde iletilecek.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ile gerçekleştirilecek diplomatik temaslarda, ikili ilişkilerde yapıcı ve pozitif bir gündem inşa edilmesinin önemini vurgulayacak. Bakan Fidan’ın görüşmelerde, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve özellikle enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında yeni ortaklıkların geliştirilmesi yönündeki Türkiye’nin kararlılığını iletmesi bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİ VE İHRACAT KISITLAMALARI GÜNDEMDE

Savunma sanayii alanındaki iş birliği, temasların bir diğer önemli başlığını oluşturacak. Bakan Fidan’ın bu kapsamda, savunma alanında ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, karşılıklı güvene dayalı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulunacağı ifade ediliyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK DURUŞ MESAJI

Türkiye’nin, terörle mücadelede ortak ve kararlı duruşun altını çizen tutumunun bu görüşmelerde de net bir şekilde dile getirilmesi bekleniyor. Fidan’ın, başta PKK/YPG tehdidi olmak üzere bölgede terör yapılanmalarına karşı daha etkin bir uluslararası iş birliği çağrısında bulunacağı kaydediliyor.

AB SÜRECİNDE FRANSA’DAN NET ADIM BEKLENTİSİ

Bakan Fidan’ın, Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerinde karşılaşılan yapay engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, AB’nin somut ve anlamlı adımlar atması yönündeki beklentileri Fransa tarafına ileteceği bildirildi. Türkiye’nin Avrupa güvenliği açısından oynadığı kritik rol ile Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin inşasında eşgüdümün artırılması yönündeki beklentilerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.