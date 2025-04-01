Erling Haaland'dan kötü haber

Manchester City, sol ayak bileğinden sakatlanan Norveçli golcüsü Haaland'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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İngiliz devi Manchester City, Norveçli golcü futbolcusu Erling Haaland'ın sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yıldız golcü İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

24 yaşındaki futbolcu 200 milyon euro piyasa değerine sahip.