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Almanya, Azerbaycan'dan özür diledi!

Almanya, Azerbaycan'dan özür diledi!

Almanya, Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in sosyal medyadan Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin bayrağını kullanması nedeniyle, Azerbaycan'dan özür diledi.

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Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e mektup gönderdi.

Dinger, söz konusu paylaşımın Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sosyal medya hesabında kısa bir süreliğine yayınlandığını ve hatanın fark edilmesinin ardından hemen silindiğini belirtti. Dinger, mektubunda, "Bu yazı, teknik bir hata nedeniyle yayınlanmış olup, Almanya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin bilinen tutumuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir hatanın yapılmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Paylaşımımın Azerbaycan'daki bazı kişilerde yarattığı yanlış izlenimden dolayı içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Dinger, Steinmeier'in Azerbaycan'a yapacağı ziyaretin Azerbaycan-Almanya ortaklığını güçlendirmeyi ve bölgede devam eden barış sürecini desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, Karabağ'daki eski işgal rejiminin "bayrağını" kullanması nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Almanya'dan özür dilemesi istenmişti.

Ermenistan'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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