Yavaş: Sağlık sorunları olan Mahir Polat tutuksuz yargılanmalı

Önceki gün anjiyo yapılan Mahir Polat, dün yine cezaevine gönderildi. Mansur Yavaş, 23 Mart'ta tutuklanan Polat'ın tahliye edilmesi çağrısı yaparak "Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de vicdani bir yükümlülüktür." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat'a önceki gün anjiyo yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu şartlar altında Polat'ın tutuksuz yargılanmasını istedi.

Daha önce 4 kez anjiyo yapılan Polat'ın bir önceki anjiyosu da 21 Şubat'ta yapılmıştı. Bu operasyonda kalbine 6 stent takılan Polat, 4 yıldır kalp sorunları yaşıyordu.

23 Şubat'ta tutuklandıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalp rahatsızlığı nükseden Polat'a önceki gün yine anjiyo yapıldı ancak Polat yalnızca bir gece hastanede kalabildi.

Türk Tabipleri Birliği, Polat'ın yeniden hastaneye sevki için başvuru yaptı.

Polat'ın serbest bırakılması için siyasilerin yanı sıra vatandaşlar da sosyal medya üzerinden çağrı yapmaya başladı. Bu çağrılar sürerken bir açıklama da Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, "Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür." dedi.