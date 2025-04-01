BIST 9.659
DOLAR 37,94
EURO 41,06
ALTIN 3.822,82
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek! Kanarya'da eksik oyuncu var mı?

Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek! Kanarya'da eksik oyuncu var mı?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Abone ol

Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

Yarın oynanacak müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

Bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek.

İlgili Haberler
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi eksik oyuncu var mı?
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
İsrail'in, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
İstanbul'da koca dehşeti! Karısını mesajlarını göstermedi diye 5 yerinden bıçakladı
İstanbul'da koca dehşeti! Karısını mesajlarını göstermedi diye 5 yerinden bıçakladı
Meteoroloji 8 il için sarı kod uyarısı yaptı! Nisan yağmurlarına dikkat
Meteoroloji 8 il için sarı kod uyarısı yaptı! Nisan yağmurlarına dikkat
Çin, Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladı
Çin, Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladı
Bahçeli'den Volkan Konak için taziye mesajı
Bahçeli'den Volkan Konak için taziye mesajı
Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi
Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi
AB'den Şara'ya destek: Yeni yönetimle işbirliğine hazırız
AB'den Şara'ya destek: Yeni yönetimle işbirliğine hazırız
AK Parti'nin acı günü: Burhan Abiş hayatını kaybetti
AK Parti'nin acı günü: Burhan Abiş hayatını kaybetti
Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı
Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı
Volkan Konak'ın ailesinden çirkin mesajlara açıklama
Volkan Konak'ın ailesinden çirkin mesajlara açıklama
Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna olay yanıt
Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna olay yanıt
Bilecik’te tavuk çiftliğinde korkutan yangın
Bilecik’te tavuk çiftliğinde korkutan yangın