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Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi

Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle bir araya geldi. PKK elebaşı, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeni bir mesaj gönderdi.

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İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlar, Ramazan Bayramı vesilesiyle aileleriyle görüştü.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile görüştüğü belirtildi.

DİĞER MAHKUMLAR DA AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca, diğer tutuklulardan Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım'la, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Ali Konar'la, Veysi Aktaş’ın da kardeşi Sabiha Aslan ile bayram vesilesiyle bir araya geldiği ifade edildi.

ÖCALAN'DAN YENİ MESAJ

PKK elebaşı, görüşmenin ardından yeni bir mesaj yolladı. Öcalan'ın mesajını yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan paylaştı.

"ÇAĞRININ SAHİPLENİLMESİNİ SELAMLIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Öcalan, cezaevinde ziyaret ettiği Abdullah Öcalan'ın "Newroz’da halkımızın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını büyük bir coşku ile sahiplenmesini selamlıyorum. Tekrardan halkımızın Newroz’unu ve Ramazan Bayramını kutluyorum." mesajını ilettiğini aktardı.

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