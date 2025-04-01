Trump, İran ve Husileri hedef aldı: Gerçek acı henüz gelmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, "Husiler yok edildi, liderlerinin çoğu artık yok" dedi. ABD’nin Husileri ve İran’ı hedef almaya devam edeceğini vurgulayan Trump, Tahran’a desteği kesme çağrısında bulundu. ABD ordusu, Yemen’deki hava saldırılarında en az 31 kişinin öldüğünü duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ACI HENÜZ GELMEDİ"

Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirten Trump, "Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

İRAN'A "DESTEĞİ KES" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminden Husilere verdikleri desteği kesmesini istemişti. ABD ordusu 15 Mart'ta Yemen'in başkenti Sanaa ve Sada ilindeki hedefleri vurdu. Saldırılarda en az 31 kişi öldü, yüzün üzerinde kişi yaralandı. ABD medyası, saldırının haftalarca sürecek bir dizi saldırının başlangıcı olduğunu öne sürmüştü.

Husiler bölgedeki ABD, İngiliz ve İsrail gemilerini hedef aldı. 100'e yakın gemiye saldırı düzenlendi. Son olarak ABD'nin savaş gemisi USS Harry S. Truman hedef alındı. Gemiye İHA'larla saldırı düzenlendi.