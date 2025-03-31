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AB ve müttefiklerinden ortak Rusya bildirisi

AB ve müttefiklerinden ortak Rusya bildirisi

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği yetkilileri, Madrid'de bir araya gelerek Rusya'ya yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği ve baskının artırılacağı vurgulandı.

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İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği, Rusya ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM BİLDİRİSİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, Savunma ve Uzaydan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Madrid’de bir araya geldi.

Toplantının ardından İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya ile Kallas ve Kubilius tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara değinildi.

'RUSYA ÜZERİNDE DAHA FAZLA BASKI UYGULAMAYA HAZIRIZ'

Açıklamada, "Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.

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