Trump'ın, Putin'e tehdidi sonrası Kremlin'den ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın ABD ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini ve Putin’in Trump ile temaslara açık olduğunu belirtti. Ukrayna’daki çözüm sürecinin zaman alıcı olduğunu vurgulayan Peskov, Trump ve Putin arasında gerektiğinde kısa sürede bir görüşme ayarlanabileceğini ancak bu hafta için planlanan bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca, Rusya ile ABD arasında nadir toprak elementleri konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Trump’ın dün yaptığı "Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yönelik eleştirilerine çok kızdım ve öfkelendim" açıklamasına rağmen ABD ile ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı.

'ABD TARAFIYLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Moskova'nın Washington ile çalışmalarına devam ettiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile temaslara açık olduğunu belirten Peskov, "Önceki ABD yönetimi sırasında ciddi şekilde zarar gören ikili ilişkilerimizi inşa etmek için ABD tarafıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'TRUMP İLE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ KISA SÜRE İÇİNDE AYARLANABİLİR'

Ukrayna ile muhtemel bir ateşkes anlaşmasına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'daki çözümle ilgili bazı fikirlerin hayata geçirilmesi üzerinde de çalışıyoruz. Bu çalışma devam ediyor, ancak şu ana kadar size söyleyebileceğimiz veya söylememiz gereken herhangi bir özel bilgi yok. Bu muhtemelen karmaşıklığından dolayı zaman alıcı bir süreç" şeklinde konuştu.

Peskov ayrıca Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesinin, "gerektiği takdirde" kısa süre içinde ayarlanabileceğini ancak bu hafta için herhangi bir görüşmenin planlanmadığını söyledi.

RUSYA'DAN ABD'YE NADİR ELEMENT SİNYALİ

Putin'in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, Rusya ile ABD arasında "nadir toprak elementleri" konusunda görüşmelerin başladığını belirtirken, Peskov, "Henüz burada herhangi bir özel bilgi yok, ancak ilgi açıkça ortada. İlgi karşılıklı, çünkü karşılıklı faydalı projelerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP 'PUTİN'E ÇOK ÖFKELİYİM' DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin liderliğine güven duymamasına kızdığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Putin doğru şeyi yaparsa öfkesinin hızla dağılacağını belirtmişti.