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Doğum başvuru takvimi belli oldu: Kimler başvuruda bulunabilecek?

Doğum başvuru takvimi belli oldu: Kimler başvuruda bulunabilecek?

Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak. 2025’te geçerli olacak uygulama kapsamında, ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin TL destek sağlanacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra alınacağını açıkladı. Yeni uygulamaya göre, 2025 yılı itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için annenin hesabına 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin TL nakdi destek verilecek.

Bakan Göktaş, düzenlemenin TBMM’den geçtiğini ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ailelerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Doğum yardımı düzenlemesi için milletvekillerinin yoğun mesai harcadığını belirten Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu.

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