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Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, IMF danışma kurulunda

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, IMF danışma kurulunda

Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, IMF'nin yeni oluşturduğu girişimcilik ve büyüme danışma kurulunda yer alacak dokuz isimden biri oldu

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Dünyanın önde gelen iktisatçılarından bilinen Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, IMF'nin yeni danışma kurulundaki dokuz isimden biri oldu.

Bloomberg'teki haberde, IMF Başkanı Kristalina Georgieva kuruluş bünyesinde girişimcilik ve büyüme konusunda danışma kurulu oluşturulduğunu belirtti.

Danışma kurulunda Akçiğit de yer aldı. Akçiğit ile birlikte kurulda yer alacak isimler şöyle sıralandı:

-Reema Bandar Al-Saud, Suudi Arabistan Krallığı'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi

-Marc Benioff, Salesforce Başkanı, CEO'su ve Kurucu Ortağı


-Ana Botín, Banco Santander İcra Kurulu Başkanı

-Natarajan Chandrasekaran, Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı

-Margherita Della Valle, Vodafone İcra Kurulu Başkanı

-Tony O. Elumelu, Heirs Holdings Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

-Robert Smith, Kurucu, Vista Equity Partners Başkan ve CEO

-Federico Sturzenegger, Arjantin Deregülasyon ve Devlet Dönüşümü Bakanı.

Danışma kurulu yaklaşık her üç ayda bir Chatham House kuralları çerçevesinde yapılandırılmış toplantılarda bir araya gelecek.

Kurul ile yapılacak görüşmeler, IMF'nin analitik gündemini ve daha yüksek verimlilik artışına elverişli makroekonomik ve mali politikaları teşvik etmeyi amaçlayan politika araştırmalarını bilgilendirecek ve üyeleri genelinde daha güçlü orta vadeli ekonomik beklentileri destekleyecek.

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