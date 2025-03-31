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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cihan Aydın düdük çalacak.

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Fenerbahçe ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. 2 Nisan çarşamba günü oynanacak dev maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak. 

Cihan Aydın (fotoğrafta)

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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