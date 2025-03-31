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Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu

Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı.

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ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.

Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.

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