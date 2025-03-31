Trump "Yüzde yüz" demişti! Rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili olarak "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" demişti. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise "Başkan Trump, ABD'nin Grönland'ı alacağını söylüyor. Açıkça ifade edeyim: ABD bunu başaramayacak" yanıtını verdi.

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Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

"ABD BUNU BAŞARAMAYACAK"

Nielsen, "Başkan Trump, ABD'nin Grönland'ı alacağını söylüyor. Açıkça ifade edeyim: ABD bunu başaramayacak. Biz başka hiç kimseye ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleriz" dedi.

TRUMP: "EVET, YÜZDE YÜZ"

Trump, dün yaptığı açıklamada Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirterek, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, geçtiğimiz cuma günü Grönland'ın kuzeyindeki bir ABD askeri üssünü ziyaret etmiş, Danimarka'yı adayı yeterince iyi koruyamamakla suçlamış ve ABD'nin bu stratejik konumdaki adayı daha iyi koruyabileceğini öne sürmüştü.