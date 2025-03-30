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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 yıldızından iyi haber!

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 yıldızından iyi haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan 3 oyuncu takımla çalışmalara katıldı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcuların, yenilenme ile aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Fred antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü takım çalışmasının tamamında yer aldı. İki isim teknik heyetten forma bekleyecek.

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