Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yardımlarımızla Filistinli mazlumlarım yanında olduk.

Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önceliğimizdir.

Sokak terörü soygunu perdeleme çabası

Terörsüz Türkiye hedefinde kararlıyız. Herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh bir ülkeyi inşa edeceğiz. Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak. Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. "Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir..

Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız. Milletimiz tuzağa gelmedi. Milletimiz oyunu gördü, provokatörlerin kışkırtmasına gelmedi."