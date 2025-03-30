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Trabzon'da oğlu bildiği kişinin başkasından olduğunu öğrenince olanlar oldu

Trabzon'da oğlu bildiği kişinin başkasından olduğunu öğrenince olanlar oldu

Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve bir daha izine rastlanılmayan Süleyman Demir'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Demir’in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldığı tespit edildi.

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 13 Ağustos 2011 tarihinde kaybolan Süleyman Demir’in dosyası yeniden açıldı.

Akçaabat Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında Demir’in şüpheli konumundaki eşi Ümmihan Demir ile oğlu Hızı Demir’in yeniden ifadesini aldı.

EVLİLİK ÖNCESİNDE BAŞKA BİR KİŞİDEN HAMİLE KALMIŞ

Derinleştirilen soruşturmada, Ümmühan Demir’in 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak bu evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu olan Hızır’a hamile kaldığı ve Süleyman Demir’in bu gerçeği sonradan öğrendiği öne sürüldü.

Ümmühan Demir

BALTAYLA ÖLDÜRÜP, ATIYLA BERABER YAKTILAR

Sabah’ın haberine göre; Hızır Demir, jandarmadaki ifadesinde annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine şiddet uyguladığını söyledi.

Şiddete maruz bırakılan anne ile oğlu 13 Ağustos 2011’de Süleyman Demir’i, Uçarsu mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Atıyla buraya giden Demir, eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Anne ile oğlunun, Demir’in cesedini burada parçalara ayırdığı belirlendi.

İkilinin cinayet izlerini tamamen silmek için Demir’in atıyla birlikte ceset parçalarını yaktıkları tespit edildi.

Hızır Demir

ANNE İLE OĞLU TUTUKLANDI

Jandarma tarafından sorgulanan Ümmühan Demir, cinayeti kabul ederken, suçu tek başına işlediğini savundu. Gözaltına alınan anne Ümmühan Demir ile oğlu Hızır Demir, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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