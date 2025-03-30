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HABER /  POLİTİKA

Bomba CHP kulisi! Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak

Bomba CHP kulisi! Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak

Gazeteci Talat Atilla olağanüstü kurultaya hazırlanan CHP'ye ilişkin kulis bilgisi paylaştı. Atilla, "CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu adına imza toplanacağı ve CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok güçlü bir bilgi var." dedi.

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CHP'de 6 Nisan'da olağanüstü kurultay için geri sayım sürüyor. Şu anda tek aday genel başkan Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusu.

tv100'de yayınlanan "Talat Atilla ile Pazar Siyaseti"nde programın sunucusu Talat Atilla’nın aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda aday olacak.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU ADINA İMZA TOPLANACAK"

Atilla, "CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu adına imza toplanacağı ve CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok güçlü bir bilgi var." ifadelerini kullandı.

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