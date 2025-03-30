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İsrailliler sığınaklara kaçtı Yemen'den atılan balistik füzeler Kudüs'ün batısına düştü

İsrailliler sığınaklara kaçtı Yemen'den atılan balistik füzeler Kudüs'ün batısına düştü

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'deki bazı bölgelere şarapnel parçaları düştü.

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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Açıklamada, füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiği öne sürüldü.

İsrail polisi ise Kudüs'ün batısında bazı bölgelere şarapnel parçaları düştüğüne ilişkin ihbarlar aldığını duyurdu.

Çok sayıda noktaya şarapnel parçaları düştüğünün altı çizilen açıklamada, bölgelere ekiplerin sevk edildiği ve bu bölgelerden uzak durulması uyarısı yapıldı.

Herhangi bir can kaybı raporu alınmadığı ve maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Maariv gazetesinin haberine göre, sirenlerin çalmasının ardından İsrailliler sığınaklara kaçarken bu esnada yaşanan düşme gibi olaylar dışında bir yaralanma da rapor edilmedi.

Muhabir:Faruk Hanedar

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