İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü namaz kılarken ateş açtılar

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerine yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de devam etti. İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail ordusu, Gazze kent merkezi, kuzeydeki Cibaliya ve güneydeki Han Yunus’ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.

Saldırılarında 5'i çocuk 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.=

Ayrıca, İsrail tankları Han Yunus’un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine yoğun topçu atışları yaparken, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinde ise Tuffah Mahallesi’nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi.

İsrail askeri helikopterleri ayrıca Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine yoğun ateş saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail savaş uçaklarının Mukbil ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail'in saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

Gazze'de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle bayram sevinci yerini hüzne ve yıkıma bıraktı.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, Gazzeliler tüm bu zorluklara rağmen bayram namazını kıldı.

Gazze’de yüz binlerce Filistinli, İsrail’in bombardımanı altında, enkaza dönen camiler ve evlerin arasında tekbirler getirerek bayram namazını eda etti.

Yerel kaynaklar, bayram namazı sırasında ve sonrasında birçok bölgede yoğun top atışları ve İsrail askeri araçlarından ateş açıldığını bildirdi.

Enkazın arasında bayram namazı kıldılar

Gazze kentinde binlerce Filistinli, savaşta ağır hasar gören tarihi Büyük Ömeri Camii’nde bayram namazını eda etti.

Ancak geçmiş bayramların aksine, bu yıl cami önünde ne bayram şekerleri ne de çocuklara dağıtılan hediyeler vardı. İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’nin dört bir yanında bayram coşkusu yerini hüzne bıraktı.

Namaz çıkışı Gazzeliler, savaşın sona ermesini ve barışın en büyük bayram olmasını umut ettiğini söyledi.

Evleri, camileri ve sokakları yıkılan Filistinliler, umutlarının dimdik ayakta olduğunu ve bir gün barışın geleceğine inandıklarını dile getirdi.

Han Yunus’un doğusunda namaz sırasında İsrail askeri araçlarından ateş açıldı

Güneydeki Han Yunus kentinde ise Filistinliler, doğu bölgesinden gelen sığınmacılarla birlikte bir okulda oluşturulan barınma merkezinde bayram namazını kıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus’un doğusunda namaz sırasında ve sonrasında İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Filistinliler, İsrail bombardımanı sonucu tamamen yıkılan el-Kassam Camii’nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Bölgedeki birçok cami ağır hasarlı olduğu için Filistinliler, hasar gören mabetlerin avlularında namaz kılmak zorunda kaldı.

Gazze’de bayram, sevinç yerine sabır ve direnişle karşılandı

Saldırıların devam etmesi nedeniyle, bayram sabahı Gazze sokaklarında ne çocuk kahkahaları duyuldu ne de geleneksel bayram kutlamaları yapıldı. Camilerin önünde bayram şekeri ve tatlı dağıtılan eski bayramlar geride kaldı.

Filistinliler, bayramı savaşın gölgesinde geçirirken, yaşanan büyük yıkıma rağmen birlik ve dayanışma içinde ayakta kalmaya çalışıyor. Bombardıman altındaki Gazze’de bayram, sevinç yerine sabır ve direnişle karşılanıyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.