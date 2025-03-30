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Evin üzerine uçak düştü! Hepsi hayatını kaybetti

Evin üzerine uçak düştü! Hepsi hayatını kaybetti

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir evin üstüne düşen küçük uçakta bulunanların yaşamını yitirdiği bildirildi.

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CBS News'un haberine göre, Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan küçük uçak, Minneapolis kentinde düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yetkililer, kent merkezinin uzağında bir evin üstüne düşen uçakta kaç kişinin bulunduğunun henüz netleşmediğini, ancak uçağın içindekilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.

Uçağın düştüğü evde yaralanan olmadığını ifade eden yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

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