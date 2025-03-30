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Müsavat Dervişoğlu'ndan bayramda kardeşlik mesajı

Müsavat Dervişoğlu'ndan bayramda kardeşlik mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Öncelikle bu mübarek günde, başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin, toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum." dedi.

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Dervişoğlu, Oran semtindeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, tüm vatandaşların ve Türk-İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayramların dargınlıkların sonlandırıldığı, küskünlüklerin bittiği ve insanların kucaklaştığı günler olduğunu aktaran Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum. Gazze'de dindaşlarımız, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız zulüm altındalar. Sürgünlerle cezalandırmalarla ve ölümlerle sınanıyorlar. Bu bayramın, bütün bu dönemlerin bittiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum."

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