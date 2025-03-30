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Ancelotti, Arda Güler'in oyunundan memnun

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ancelotti, Arda Güler'in oyunundan memnun

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazandıkları Leganes maçında ilk 11'de oynattığı Arda Güler'in sahada ortaya koyduğu performansından memnun olduğunu söyledi.

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Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu." dedi.

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil." diyerek açıkladı.

Arda Güler, Leganes maçından önce Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda yine Leganes'e karşı takımının ilk 11'inde sahaya çıkmıştı.

29 lig maçının 19'unda forma giydi

Bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 19'unda forma giyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

Arda Güler, Leganes maçının 62. dakikasında oyundan çıktıktan sonra yerine Rodrygo sahaya girdi.

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