Türkgün Gazetesi’nden Devlet Bahçeli manşeti

Türkgün Gazetesi MHP Lideri Bahçeli ile ilgili bir manşet paylaşarak; ''MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde.'' ifadelerini kullandı.Abone ol
Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, ''Geliyor… Pazartesi’ni bekleyin!..'' notuyla yaptığı paylaşımla haber verdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemdeki olaylara ve gelişmelere ilişkin düşüncelerini 31 Mart Pazartesi günü bayramın 2. gününde Türkgün Gazetesi'nde paylaşacak.