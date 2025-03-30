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Okan Buruk'tan Beşiktaş'a "Milli Takım" göndermesi

Okan Buruk'tan Beşiktaş'a "Milli Takım" göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ile 66. dakikada Gedson Fernandes atarken, Galatasaray'ın tek golü 44. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

"Beşiktaş'ın bu anlamda avantajı vardı"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Galatasaray'ın milli takıma giden oyuncu sayısı çok fazla. Beşiktaş'ın bu anlamda avantajı vardı aslında.” dedi.

"Penaltıydı, verilmedi"

Karşılaşmanın ikinci yarısında Davinson Sanchez'in Emirhan Topçu ile rakip ceza sahasında yere düşürülmesinden "penaltı" diye bahsetti: “Davinson’un pozisyonu net penaltıydı, verilmedi."

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Son bölümde "hatalardan ders çıkarılacağının" altını çizen Buruk, "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Onlar için de kritik bir maçtı. İlk defa yenilen bir takımdı. Bu motivasyonla oynadılar. Daha iyileri yapacağız." diye konuştu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken Galatasaray, 71 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Galatasaray ise önümüzdeki haftayı bay geçecek.

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