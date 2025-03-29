İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih!

Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu çok sayıdaki Arap ülkesinde bu gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek. Bazı ülkelerde ise pazartesi günü kutlanacak.

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Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Sudan ve Yemen'de yarın, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA), "Yüksek Mahkeme, yarın, 30 Mart 2025 Pazar gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğuna karar verdi" denildi.

BAZI ÜLKELERDE BAYRAM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Ürdün, Suriye, Mısır, Irak ve Umman'da ise bu gece hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 31 Mart Pazartesi kutlanacak.

Irak'ta Sünni Vakfı da Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi günü olacağını duyururken, Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani de yarının ramazan ayının son günü olacağını ilan etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Vakıflar Bakanlığı ise yarının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olduğunu duyurdu.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.