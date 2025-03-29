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Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 1-1 GALATASARAY (CANLI SKOR)

44' Lucas Torreira, ilk yarının bitimine saniyeler kala uzak mesafeden çektiği şutla maça eşitlik getiren golü kaydetti.

36' Hakem Yasin Kol sarı kartı iptal etti ve Frankowski'nin sarı kartını iptal etti ve kırmızı kart verdi.

22' RAFA SİLVA

Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Derbinin dördündü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi.

İLK YARIDAKİ DERBİ G.SARAY'IN

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı. Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Oxlade (Amir), Gedson, Rashica, Mario, Rafa Silva. İmmobile (Muhtemel)

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

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