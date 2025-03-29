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Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Papara Park Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Konuk ekip 31. dakikada Romulo’nun penaltı golüyle öne geçti. Trabzonspor, bu gole 32. dakikada Zubkov ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 36, Göztepe ise 38 yaptı.
Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.