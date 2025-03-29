BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Papara Park Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip 31. dakikada Romulo’nun penaltı golüyle öne geçti. Trabzonspor, bu gole 32. dakikada Zubkov ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 36, Göztepe ise 38 yaptı.

Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özel'e tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özel'e tepki
RTÜK Başkanı Şahin'den CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına cevap
RTÜK Başkanı Şahin'den CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına cevap
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi gördü! Eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi gördü! Eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Samsun'da durdurulan araçta bulunana bakın!
Samsun'da durdurulan araçta bulunana bakın!
Sivasspor Adana Demirspor'a gol olup yağdı
Sivasspor Adana Demirspor'a gol olup yağdı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'le ilgili açıklama
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'le ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Özgür Özel Maltepe mitinginde ayarı kaçırdı Mehmet Şimşek için tepki çeken sözler
Özgür Özel Maltepe mitinginde ayarı kaçırdı Mehmet Şimşek için tepki çeken sözler
AK Parti'li Demir'den Mahmut Arıkan'ın Elazığ Belediyesine ilişkin "ihale" iddiasına yanıt
AK Parti'li Demir'den Mahmut Arıkan'ın Elazığ Belediyesine ilişkin "ihale" iddiasına yanıt
Trabzon'da lunapark'ta korkunç kaza bir anda kanlar içinde kaldı
Trabzon'da lunapark'ta korkunç kaza bir anda kanlar içinde kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "trafik kurallarına uyalım" çağrısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "trafik kurallarına uyalım" çağrısı