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AK Parti'li Demir'den Mahmut Arıkan'ın Elazığ Belediyesine ilişkin "ihale" iddiasına yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'li Demir'den Mahmut Arıkan'ın Elazığ Belediyesine ilişkin "ihale" iddiasına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Elazığ Belediyesine ilişkin "ihale" iddiasıyla ilgili, "Söz konusu ihale üç yıllık temizlik hizmetinde kullanma niteliğine haiz ve yakıt dahil 82 aracı kapsamaktadır. Gerçeği manipüle ederek, sanki 82 otomobil kiralanmış algısıyla iftira atmak siyasi etikle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Demir, sosyal medya hesabından, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın, "Elazığ Belediyesinde bir ihale yapılıyor. Bir şirket 82 araç için üç yıllık kira bedeli olarak 530 milyon liraya ihaleyi kazanıyor. Oysa aynı araçları satın almak isteseniz ödeyeceğiniz bedel sadece 100 milyon lira." iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Arıkan'ın Elazığ Belediyesi hakkındaki iddialarının tamamen kasıtlı ve gerçek dışı olduğunu savunan Mustafa Demir, söz konusu ihalenin üç yıllık temizlik hizmetinde kullanma niteliğine haiz olduğunu ve yakıt dahil 82 aracı kapsadığını belirtti.

"Gerçeği manipüle ederek, sanki 82 otomobil kiralanmış algısıyla iftira atmak siyasi etikle bağdaşmamaktadır." ifadesini kullanan Demir, Kamu İhale Kurumunun verilerinde, aynı hizmetin diğer belediyelerde gerçekleşen ihale rakamlarının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Örneğin, Kartal Belediyesi 1,07 milyar lira (3 yıl), Beykoz Belediyesi 438 milyon lira (1 yıl), Elazığ Belediyesi 530 milyon lira (3 yıl). Tüm yerel yönetimlerimiz iş ve işlemlerinde milletimize karşı daima açık ve şeffaftır. İftiradan medet uman, 'çamur at izi kalsın' siyasetinin AK Belediyecilik anlayışını kirletmeye gücü yetmeyecektir."

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