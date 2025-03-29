Akciğer sönmesi gençleri tehdit ediyor!

Akciğer sönmesi, tıbbi adıyla pnömotoraks, özellikle genç, uzun boylu ve sigara kullanan bireylerde ciddi risk oluşturuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Kemal Karapınar, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında kritik bilgiler verdi.

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Halk arasında “akciğer sönmesi” olarak bilinen pnömotoraks, özellikle genç bireylerde, sigara kullananlarda ve uzun boylu, zayıf yapılı erkeklerde sıkça görülüyor. Akciğerin dış zarının yırtılmasıyla meydana gelen bu durum, nefes darlığı ve şiddetli göğüs ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Son yıllarda kadınlarda da pnömotoraks vakalarının arttığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, özellikle sigara ve elektronik sigara kullanımının bu riski daha da tetiklediğine dikkat çekti. Pnömotoraks’ın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

AKCİĞER ZARININ YIRTILMASI HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Pnömotoraks’ın akciğerin dış zarının yırtılmasıyla geliştiğini belirten Doç. Dr. Karapınar, “Bu durum, akciğer içindeki havanın göğüs boşluğuna kaçmasına yol açar. Kimi zaman kendiliğinden oluşabilir, kimi zaman ise dış etkenlere bağlı olarak gelişir. Özellikle sigara içen bireylerde, akciğerin zayıflaması sonucu risk daha da artar” dedi.





GENÇLER VE SİGARA KULLANANLAR RİSK ALTINDA!

Bu hastalığın daha çok genç yaş grubunu etkilediğini belirten Doç. Dr. Karapınar, özellikle sigara içenlerde ve uzun boylu, zayıf yapılı erkeklerde yaygın görüldüğünü vurguladı. “Son yıllarda kadınlarda da pnömotoraks vakalarında artış gözlemleniyor. En yaygın belirtisi, göğüste ani ve geçmeyen ağrıdır. Ardından nefes darlığı gelişebilir. Özellikle yaşlı bireylerde, ilk belirti nefes darlığı olabilir” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ: OKSİJEN, GÖĞÜS TÜPÜ VE AMELİYAT

Pnömotoraks tedavisinde farklı yöntemler uygulandığını belirten Doç. Dr. Karapınar, hastalığın ilerleme seviyesine göre tedavi sürecinin değiştiğini ifade etti. “Eğer akciğer sönmesi küçük çaplıysa, oksijen tedavisi yeterli olabilir. Ancak daha ileri vakalarda göğüs tüpü yerleştirilerek hava tahliye edilir. Eğer akciğer ikinci kez sönerse, bu noktada cerrahi müdahale devreye girer. Kapalı yöntemlerle yırtılan bölge onarılır” dedi.

ELEKTRONİK SİGARA DA RİSKİ ARTIRIYOR!

Sigaranın pnömotoraks üzerindeki etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Karapınar, elektronik sigaranın da risk faktörleri arasında olduğunu belirterek, “Sigara, milyonlarca zararlı madde içerir. Akciğer zayıfladığında, dış zar da zayıflar ve yırtılma meydana gelir. Bu durum sadece pnömotoraks riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kanser gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlar” ifadelerini kullandı. Pnömotoraksın erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Karapınar, “Geçmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan bireyler vakit kaybetmeden bir göğüs cerrahisi veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı” uyarısında bulundu.