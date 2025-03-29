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Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na: 3 villaya gelsene

Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na: 3 villaya gelsene

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, cezaevindeki ilk yazısını The New York Times'a yazan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun "Erdoğan, sandıkta beni yenemeyeceğini anlayınca başka yollara başvurdu!” savunmasını eleştiren yazar, "Üç villaya gelsene.. BVA reklama verilen reklam ihalesinin, dönüp dolaşıp Hüseyin Köksal’a ondan Carsal şirketine, ondan da İmamoğlu A.Ş’ye nasıl geldiğini anlatsana.." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun The New York Times'a yazdığı makale gündem oldu.

“Ben Türkiye Cumhurbaşkanı’nın en büyük rakibiyim tutuklandım”.. ifadelerini kullanan İmamoğlu, yazısında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkta beni yenemeyeceğini anlayınca başka yollara başvurdu!” iddiasında bulundu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Biz inanıyoruz, ahiret var, hesap var!" başlıklı yazısında İmamoğlu'nun yankı uyandıran makalesini eleştirdi.

İmamoğlu'nun “Halk, daha iyi bir gelecek ve adalet vadeden bir aday etrafında toplandı. Gözaltına alınmamla, ülkenin dört bir tarafına yayılan protesto dalgası, Türkiye halkının bu baskıya boyun eğmediğini gösterdi.” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, soruşturmadaki suçlamaları gündeme getirdi:

Abi, amca.. kardeş..

Üç villaya gelsene..

BVA reklama verilen reklam ihalesinin, dönüp dolaşıp Hüseyin Köksal’a ondan Carsal şirketine, ondan da İmamoğlu A.Ş’ye nasıl geldiğini anlatsana..

Yok, bunlarla ilgili tek kelime yok.

Ama bizde de, bıkkınlık yok.. Okuyoruz, büyük bir merakla Ekrem beyin yazdıklarını:

“Mezuniyetimden 31 yıl sonra üniversite diplomamın aniden iptal edildi. Yetkililer, anayasada cumhurbaşkanı olmak için yükseköğrenim şartı bulunmasından hareketle, bunun beni yarış dışında bırakacağını düşünüyor olmalıydı.”

Abi, üçkağıt ile yatay geçiş yaptığını, bu yatay geçişin usulsüzlüğünü kendi avukatlarının bile “Çok hukuki, çok doğru bir uygulama” olarak tanımlayamadığını söylesene..

Ne yani, milyonlarca üniversitelinin hakkını çaldı isen, 31 yıl geçti diye, senin mi oluyor, o diploma? 

Biz merak ediyoruz, “Murat Ongun nasıl oluyor da, 350 bin TL gelir ile 300 bin TL kirası olan Acarkent villalarında oturuyor”un izahını yapsın.."

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