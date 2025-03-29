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Antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano devrildi! Sapanca Gölü'nde facia

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano devrildi! Sapanca Gölü'nde facia

 Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi, suya kapılan 1 sporcu için arama çalışması başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.

Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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