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Brezilya milli takımı teknik direktörü Junior ile yollar ayrıldı

Brezilya milli takımı teknik direktörü Junior ile yollar ayrıldı

Brezilya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ocak 2024'den beri takımın başında olan Junior ile yolların ayrıldığı belirtildi.

62 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin karşısında yaşanan 4-1 mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Brezilya, lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

Junior, ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Junior, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırdı.

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