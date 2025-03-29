BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün bu yollar kapalı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı için yola çıkacaklara mesaj
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı için yola çıkacaklara mesaj
Anadolu Efes ilk 6 hedefi için Macabi engelini geçti
Anadolu Efes ilk 6 hedefi için Macabi engelini geçti
Fenerbahçe Beko Baskonia engelini geçti liderliğe yükseldi
Fenerbahçe Beko Baskonia engelini geçti liderliğe yükseldi
Mourinho Portekizli VAR hakemini eleştirdi: Garip bir penaltı verdi
Mourinho Portekizli VAR hakemini eleştirdi: Garip bir penaltı verdi
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğenci Rümesya'yla ilgili yeni gelişme
ABD'de gözaltına alınan Türk öğenci Rümesya'yla ilgili yeni gelişme
Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji son saniyede yıkıldı
Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı: Parayı bağış için gönderdim
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı: Parayı bağış için gönderdim
Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı
Türkiye'den Myanmar ve Tayland'a başsağlığı