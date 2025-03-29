Özgür Özel'den 'İngiltere neden tepki göstermiyor' çıkışına gelen eleştirilere yanıt

Özgür Özel'in BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başkakanı Starmer'a Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sessiz kalmasına tepki göstermesi çok tartışıldı. Eleştirilere yanıt veren Özel, "İngiltere ihanetin kotasını dolduranlar bize Türkiye'yi dışarı şikayet ediyor diye bir hainlik tanımlamasına hiç kalkışmasınlar. Öyle bu laflardan korkup geriye adım atan siyaseti biz çok gerilerde bıraktık." dedi.

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BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Starmer'ın İBB soruşturmasına tepki göstermemesine sitem eden Özel'in "Terk edilmişlik hissediyoruz" ifadeleri eleştiri konusu oldu.

Özel, o konuşmasında "Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız." dedi.

Kendi ülkesini şikayet etmek, ihanet ve siyasi mandacılıkla suçlanan Özel, dün akşam Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile CHP İstanbul İl Başkanlığında yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda tepkilere böyle yanıt verdi:

"Haini ilan etmenin tekeli size kaldıysa vah vah vah"

Darbe girişimine karşı dayanışma göstererek buraya gelen değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Efendim 'Yurt dışına bunu söylerseniz sizi hain ederiz...' Haini ilan etmenin tekeli size kaldıysa vah vah vah... Bu memlekete bir ihanet varsa bu kadar insanı 3 günde bu kadar yoksullaştıran, faizleri bu kadar fırlatan, dövizleri bu kadar yükselten, Türkiye'yi Avrupa'dan koparan, 'Diplomanın bile garantisi yoksa ben oraya nasıl fabrika kuracağım?' diyen yabancı yatırımcıyı kaçıran sizsiniz bu ülkeye ihanet eden.

"İhanetin kotasını dolduranlar bizim için bir hainlik tanımlamasına kalkışmasın"

Bu ülkeye demokrasi olsun, yatırım gelsin, gençler vizesiz dolaşsın, iş adamları çok daha iyi yatırımlar yapsın, yatırımlar alsın diye, bu ülkenin geleceği güzel olsun diyen bizi. O yüzden ihanetin kotasını dolduranlar bize Türkiye'yi dışarı şikayet ediyor diye bir hainlik tanımlamasına hiç kalkışmasınlar. Öyle bu laflardan korkup geriye adım atan siyaseti biz çok gerilerde bıraktık."