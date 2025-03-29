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Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor

Myanmar'daki depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde ilk belirlemelere göre 694 kişi hayatını kaybetti, 1670 kişi yaralandı.

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Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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