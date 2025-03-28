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THY'den bayrama özel 395 ek sefer

THY'den bayrama özel 395 ek sefer

THY, Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer düzenleyecek.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram tatili yoğunluğu dolayısıyla ek seferlerin düzenleneceğini duyurdu.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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