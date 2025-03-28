THY'den bayrama özel 395 ek sefer

THY, Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer düzenleyecek.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram tatili yoğunluğu dolayısıyla ek seferlerin düzenleneceğini duyurdu.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.