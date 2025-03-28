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Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçilen isim belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçilen isim belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçime gidildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Vekilliği'ne seçildi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılan seçim sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçildi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye Barolar Birliği seçime gitti.

ZEYDAN KARALAR BAŞKAN VEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ

Yapılan seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçildi. Seçimde CHP'nin adayı Karalar 463 oy alırken; AK Parti'nin adayı 179 oy aldı.

NURİ ASLAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ'NE SEÇİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz gün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında görevden alınmasının ardından başkan vekili seçmek için toplanmıştı. Seçimlerde Nuri Aslan, İmamoğlu yerine İBB Başkan Vekili seçilmişti.

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