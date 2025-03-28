BIST 9.659
DOLAR 37,99
EURO 41,12
ALTIN 3.764,17
HABER /  GÜNCEL

Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 602 milyon 227 bin 506 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, Anadolu'ya can suyu oluyoruz. 5 milyar 602 milyon 227 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 442 milyon 194 bin 447 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 22 milyon 701 bin 971 lira, sertifikalı fidan üretimi için 3 milyon 957 bin 819 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 112 milyon 96 bin 810 lira, hayvan gen kaynakları için 18 milyon 248 bin 925 lira, sertifikalı tohum üretimi için 2 milyon 592 bin 534 lira, atık içinse 435 bin lira olarak belirlendi.

Mazot ve gübre ödemeleri paylaşımda belirlenen takvime göre, diğer destekler ise tek seferde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Şimşek memleketinde çocuklarla bir araya geldi
Bakan Mehmet Şimşek memleketinde çocuklarla bir araya geldi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
Ancelotti'den 'Brezilya'nın başına mı geçeceksin' sorusuna yanıt
Ancelotti'den 'Brezilya'nın başına mı geçeceksin' sorusuna yanıt
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında gözaltına alınan Ebru Özdemir hakkında tutuklama talebi
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında gözaltına alınan Ebru Özdemir hakkında tutuklama talebi
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: Zıvanadan çıktığının aleni işaretidir
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: Zıvanadan çıktığının aleni işaretidir
Ekrem İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol talebi
Ekrem İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol talebi
Türkiye'nin 31 Aralık 2024 itibarıyla dış borcu açıklandı
Türkiye'nin 31 Aralık 2024 itibarıyla dış borcu açıklandı
Bayram tatilinde yoğun yağış var! Plan yapacaklar dikkat uzman isim tek tek açıkladı
Bayram tatilinde yoğun yağış var! Plan yapacaklar dikkat uzman isim tek tek açıkladı
Üç aylık enflasyon ne kadar olacak? İpucu, beklenti anketinden çıktı
Üç aylık enflasyon ne kadar olacak? İpucu, beklenti anketinden çıktı
66 yaşında kalçasını ve el bileğini kırdı bir haftada Medipol’de ayağa kalktı
66 yaşında kalçasını ve el bileğini kırdı bir haftada Medipol’de ayağa kalktı