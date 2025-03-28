66 yaşında kalçasını ve el bileğini kırdı bir haftada Medipol’de ayağa kalktı

Almanya’dan Irak’a çalışmak için giden 66 yaşındaki Anna Langstad’ın, talihsiz bir kaza sonrası kalça ve el bileği kırıldı. Tedavisi için ülkesi yerine Türkiye’yi tercih eden Alman kadın, İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi. Birkaç gün içinde yürümeye ve merdiven çıkmaya başlayan hasta, gördüğü özenli bakım ve güler yüzlü yaklaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abone ol

Almanya’dan Irak’a görev için giden 66 yaşındaki Anna Langstad’ın, bir bahçe arazisinde yürüyüş yaparken ayağının takılması sonucu düşerek kalçası ve el bileği kırıldı. Talihsiz kaza sonrası, ülkesi Almanya yerine Türkiye’yi tercih eden Langstad tıbbi tahliye ile İstanbul’a getirilerek Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne nakil oldu. Hayatında ilk defa hastaneye yatışı olan Alman kadın aynı seansta hem kalça protezi hem de el bileği ameliyatı oldu. Prof. Dr. İbrahim Azboy’un kalça ameliyatını, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel’in ise el bileği operasyonunu başarıyla gerçekleştirdiği hasta, ameliyattan hemen sonra yürümeye ve elini kullanmaya başladı. Kısa zamanda günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılar hale gelen Langstad, “Hem tıbbi uzmanlık hem de güler yüzlü atmosfer bir arada sunuluyor. Bu samimi ortam, iyileşme sürecimi çok hızlandırdı,” diyerek aldığı sağlık hizmetlerinden övgüyle bahsetti.

“Medipol, farklı ülkelerden, hatta Avrupa'dan ve Almanya'dan gelecek hastalar için de çok iyi bir alternatif”

66 yaşındaki Anna Langstad, “Almanya'dan geliyorum ve Irak'ta çalışırken kötü bir kaza geçirdim. Olay 15 Ocak'ta oldu ve beni tıbbi tahliye ile İstanbul'a getirdiler. Hayatımda ilk defa hastaneye yatıyorum. Gerçekten çok iyi bir deneyim yaşadım. Yaralarıma gelirsek, belirgin bir şekilde karmaşık bir el kırığım ve kalça kırığım var. Daha önce bu hastaneyi tanımıyordum. Türkiye'nin çok iyi bir sağlık sistemine sahip olduğunu biliyordum. Medipol'de olduğum için çok mutluyum. Başka bir yerde daha iyi bakılabileceğimi hayal bile edemiyorum. Cumartesi günü el ameliyatı ve kalça ameliyatı yapıldı. Ameliyatın hemen sonrasında ağrılarım büyük ölçüde azaldı. Buna hala inanamıyorum. Ertesi gün yataktan kalkmama ve birkaç adım atmama, hatta merdiven çıkmama yardımcı oldular. Bu bana hala mucize gibi geliyor. Tıbbi deneyim ve profesyonellik konusunda çok memnunum. Burada gördüğüm bakım ve nezaket muhteşemdi. Sadece doktorlar ve uzman ekip değil, hemşireler ve tüm çalışanlar bana olağanüstü derecede özenli davrandılar. Mesela temizlik görevlileri, sabah saat beşte odama şarkı söyleyerek girdiler. Gülümseyerek, neşeyle işlerini yaptılar. Bence Medipol, farklı ülkelerden, hatta Avrupa'dan ve Almanya'dan gelecek hastalar için de çok iyi bir alternatif. Almanya'dan veya ABD'den, Türkiye'ye gelen ve sağlık hizmeti alan arkadaşlarım da aynı şekilde çok memnun kaldılar. Burada hem tıbbi uzmanlık, hem de güler yüzlü atmosfer bir arada sunuluyor. Bence iyileşme sürecinin yarısı da zaten bu samimi ortamdan geliyor.

“Şu an hastamız merdiven inip çıkabiliyor, günlük ihtiyaçlarını giderebiliyor.”

Hastanın Irak’tan geldikten bir gün sonra ameliyatının yapıldığını ve ameliyattan hemen sonra ayağa kalkıp yürümeye başladığını dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Tramvatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Anna Hanım, Irak'ta düşme sonrası kalçasında ve el bileğinde parçalı eklem içi kırıkları nedeniyle bize başvurdu. Ülkemize gelir gelmez hem kalça kırığı ameliyatını hem de el bileği kırığı ameliyatlarını aynı seansta gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyat sonrası süreçte desteksiz bir şekilde üzerine basabilmesi için total kalça protezi uygulaması yaptık. Ameliyattan hemen sonra fizyoterapistlerimizin eşliğinde yürümesine, mobilize olmasına izin verdik. Şu an hastamız merdiven inip çıkabiliyor. Günlük ihtiyaçlarını giderebiliyor. Kendisini ülkesine uğurlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Fizik tedavi sonrası elini ve bileğini sağlıklı bir şekilde kullanabilecek”

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hastanın birkaç hafta içerisinde toparlanacağını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Hastamız düşme sonrası kalça ve el bileğinde eklem içi parçalı kırığı nedeniyle hastanemize başvurmuştu. Prof. Dr. İbrahim Azboy hocamız kalça kırığı için total kalça protezi uygulaması yaptıktan sonra, hastayı el cerrahisi ekibi olarak devraldık. Sonra el bileğindeki eklem içi parçalı kırığını ameliyat ettik. Ameliyat sırasında ve sonrası yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde kırığın gayet düzgün bir şekilde tedavi edildiğini gördük. Hastamızın ameliyat sonrası parmak hareketlerine hemen başladık. Şu an gayet iyi. Ağrısı yok. 6 hafta sonra kırık tespiti için kullanılan k telleri ve eksternal fiksatör sistemi çıkarıldıktan sonra hastanın fizik tedavi süreci başlanacak. Fizik tedavi süreci sonrasında da hastamız el bileğini ve elini, sağlıklı eli gibi kullanmaya başlayacak.” dedi.