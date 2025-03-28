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Beşiktaş ile Galatasaray, 358. randevuya çıkıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş ile Galatasaray, 358. randevuya çıkıyor

Beşiktaş ile Galatasaray, yarın yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 133 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

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Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 133 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 164, siyah-beyazlılar ise 141 kez fileleri havalandırdı.

 Son 3 lig maçını Galatasaray kazandı

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçından gülerek ayrıldı.

Bir asrı geride bırakan tarihi rekabette siyah-beyazlı takım, Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinde Galatasaray sırasıyla sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 ve iç sahada 2-1'lik skorlarla kazanan taraf oldu.

Beşiktaş, yarınki maçta hem bu 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak hem de rakibine bu sezonki ilk lig yenilgisini yaşatmak için mücadele edecek.

 Bu sezonki 3. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezonki ilk randevularına ağustos ayında Turkcell Süper Kupa'da çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi 5-0 kazanan siyah-beyazlılar, iyi girdiği sezonu aynı şekilde sürdüremedi.

Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maç ise takımları ikinci kez karşı karşıya getirdi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Tüpraş Stadı'ndaki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla yaşadı.

Söz konusu 8 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 5 gol atabildi.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda yapılan 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 4 müsabakada fileleri havalandırabildi.

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