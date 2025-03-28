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Yurt dışına serbestçe çıkarılabilecek azami para tutarı yükseltildi

Yurt dışına serbestçe çıkarılabilecek azami para tutarı yükseltildi

Yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami tutarın 185 bin liraya yükseltilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan tebliğle Resmi Gazete'nin 15 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na uyum sağlanmış oldu.

Böylece, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami tutar olan 25 bin liralık limit, 185 bin liraya yükseltildi.

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla yapılan değişikliğe tebliğde de yer verildi.

Tebliğe yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin eklemeler yapıldı.

Bu doğrultuda yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da tebliğde yer aldı.

Bankaların depo hesabı açmasının kapsamı genişletildi

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlandı.​​​​

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