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Amsterdam'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Amsterdam'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

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Amsterdam Polisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam'da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve yerel saatle 15.20 sularında meydana gelen saldırının amacının henüz bilinmediği ifade edildi.

"Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi"

Önce toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilen olayda, birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı." denildi.

Sosyal medyada paylaşılan, şüphelinin yakalanma anına ait görüntülerde gözaltına alınan kişinin orta yaşlı bir erkek olduğu yer aldı.

Hollanda basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde kurbanların arasında kadınların da olduğu ve şüphelinin bu kişileri arkadan bıçaklayıp kaçtığı bilgisine yer verildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydanın bir bölümü güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

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